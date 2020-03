Viimeisillään raskaana olevan Jennin perheen arki Italiassa muuttuu rajoitetummaksi päivä päivältä: "Syntyisipä mahdollisimman pian – ahdistaa, kun ei tiedä mihin tilanne kehittyy"

Laskettuun aikaan Merosella on kaksi viikkoa. Turvatoimia on Italiassa kiristetty kovalla kädellä ja se näkyy myös sairaaloissa.

Sairaalaan luottavaisin mielin

Autioituneet kadut sallivat nopean pääsyn sairalaan

"Poika on ymmärtänyt, että tilanteessa on jotain outoa"

Esikoulu aloitetaan Italiassa varhaisemmalla iällä kuin Suomessa – Merosen neljävuotias esikoinen oli ehtinyt aloittaa omansa viime syksynä. Päiväkodissa poika on ollut yhteensä jo kolmatta vuotta. Nyt päiväkoti on ollut kiinni kaksi viikkoa.

– Nyt hän on ymmärtänyt, että tilanteessa on jotain outoa. Ei ole pitkään aikaan käyty ulkona. Tien toisella puolella on sisäleikkipuisto, missä on vilkkuvat valot ja hän haluaisi sinne kovasti mennä. Olen sanonut, että ei voi mennä, poliisi kieltää ja se on kiinni, Meronen kertoo.