Somevaikuttaja julkaisi kolme kuvaa: Vain yksi vastaa täysin todellisuutta

Amerikkalainen, nykyisin Firenzessä italialaisen aviomiehensä ja vastasyntyneen vauvansa kanssa asuva fitness- ja terveystoimittaja sekä sosiaalisen median vaikuttaja Danae Mercer Ricci todistaa somekuvillaan, kuinka helppoa vartalon ulkonäköä on muokata somekuvia varten. Danae on omistanut lähes koko tilinsä erilaisille naisten kokemille ongelmille, erityisesti kehonkuvasta keskustelulle, ja seuraajia tärkeälle aiheelle onkin kertynyt yli 2,3 miljoonaa.

Danaen tarkoitus on muistuttaa, ettei kaikkiin näkemiinsä somekuviin kannata luottaa. Monen "täydellisen" somekuvan taustalla on nimittäin oikea asento, valaistus ja kuvakulma.

Vain yksi kuvista täysin aito

Vasemmanpuolimmaisimmassa kuvassa on keskitytty poseeraamaan edustavasti, ja asento ja kuvakulma ovat tarkkaan mietittyjä. Vyötärön yli vedetyt housut imartelevat kantajaansa. Keskimmäinen kuvista on täysin editoitu. Siinä Danaella on kapeampi vyötärö ja täysmeikki kasvoilla. Myös valaistus on parempi. Oikeanpuolimmainen kuvista puolestaan on Danae rentoutuneena ja aidoimmillaan muokkaamattomassa kuvassa.