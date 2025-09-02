Viikko täynnä upeita taivaanilmiöitä: "Kyllä tässä uhkaa päivät pitkittyä"

Kuluvasta viikosta on tulossa kesäisen lämmin. Luvassa on myös upeita taivaanilmiöitä eli katseet kannattaa suunnata taivaalle tällä viikolla.

Tulevina öinä revontulia voi nähdä lähes koko maassa. Auringossa lauantaina tapahtuneen roihupurkauksen ja siitä liikkeelle lähteneen koronan massapurkauksen arvioidaan osuvan Maahan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Suomen etelä- ja keskiosissa revontulien todennäköisyys on tiistain ja keskiviikon vastaisina öinä suuri ja torstain vastaisena yönä kohtalainen, kertoo Ilmatieteen laitos revontuliennusteessaan.

Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.

Katseet kannattaa siis ensi yönä suunnata taivaalle, sillä myös sään osalta revontulien näkemiselle on otolliset olosuhteet lähes koko maassa.

– Revontulille on aika hyvä mahdollisuus, lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Myös länsirannikolla pilvisyys saattaa lisääntyä. Suuressa osassa maata yö näyttäisi kuitenkin olevan melko selkeä, kertoo MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas.

Paikalliset sumut voivat kuitenkin haitata paikoin tähtitaivaan näkemistä.

– Kyllä tässä uhkaa valokuvaajan päivät pitkittyä aika lailla, jos aikoo taltioida kaikki nämä alkusyksyn ilmiöt.

Mäntykannas vinkkaa lähtemään ulos myös torstaiaamuna.

– Etelä- ja keskiosassa maata voi olla tosi sumuista sadealueen jälkipuolella, joten varmasti jälleen yksi maaginen hetki taltioitavaksi.

Vieremässä Pohjois-Savossa tiistaiaamu valkeni sumuisena ja aurinkoisena.Paavo Säisä

Upeita hetkiä luvassa myös sunnuntaina

Lisää upeita taivaanilmiöitä on luvassa loppuviikosta, sillä sunnuntai-iltana koko maassa tapahtuu täydellinen kuunpimennys, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa.

Pimennys näkyy koko Suomen alueella. Pimennys on jo käynnissä Kuun noustessa, mutta sen täydellistä vaihetta voidaan seurata sään salliessa koko maassa.

Täydellinen pimennys alkaa Ursan mukaan kello 20.31 Kuun kuljettua kokonaan Maan täysvarjoon. Täydellisen pimennyksen syvin hetki koetaan kello 21.12.

– Tällä hetkellä pilvisyystilanne näyttää siltä, että maan etelä- ja keskiosassa olisi parhaat todennäköisyydet nähdä se, sanoo Mäntykannas.

Kesäinen sää jatkuu ensi viikkoon

Kuluvasta viikosta on tulossa kesäisen lämmin. Maan itä- ja pohjoisosissa lämpömittarit näyttävät parinkymmenen asteen lukemia. Lännessä sumupilven alla on hieman viileämpää.

Viikonloppua kohden mentäessä parinkymmenen asteen lukemat yleistyvät. Perjantaina voi olla yli 20 astetta aina Etelä-Lapin korkeudelle saakka. Etelässä lämpötila kohoaa lähelle 24–25 astetta.

Kesäiset lämpötilat vielä syyskuussa eivät ole mitenkään harvinaisia.

– Kyllä näitä välillä mitataan – ei vuosittain, mutta esimerkiksi viime vuonna syyskuussa meillä oli kahdeksan hellepäivää. Kyllä syyskuukin voi olla hyvinkin kesäinen.

