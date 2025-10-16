Tilastoitava ensilumi satoi tänä vuonna selvästi myöhässä tyypilliseen ajankohtaan nähden.

Ensilumi on tänään satanut Kilpisjärvellä Lapissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Kilpisjärvellä kyläkeskuksen sääasemalla mitattiin kuusi senttiä lunta yhdeksältä aamulla.

– Todennäköisesti muualle ei tänään sada lunta. Inarissa on havaintojen mukaan satanut lunta, mutta sitä ei ole tullut asemille tarpeeksi, sanoo päivystävä meteorologi Heikki Sinisalo.

Lumen mittaamiseen käytettävät automaattiset havaintoasemat havaitsevat lumen yleensä vasta siinä vaiheessa, kun sitä on noin kaksi senttiä. Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa havainnoista on automaattisia.

Ensilumen tilastoimiseksi riittää, että asemalla on kesäaikaan yhdeksältä aamulla riittävästi lunta havainnon tekemiseksi. Lumen tarvitsee olla maassa vain hetken, kunhan se on oikeaan aikaan.

– Tilastojen vertailukelpoisuus on se syy. Aiemmin joku kävi mittatikun kanssa katsomassa, että paljonko siellä on lunta aamulla. Tilastointi tehdään edelleen aamulla siksi, että se on sitten vertailukelpoista 1960-luvulle saakka, sanoo Sinisalo.

Tilastoitava ensilumi satoi tänä vuonna selvästi myöhässä tyypilliseen ajankohtaan nähden. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on yleensä satanut syyskuun loppupuolella. Keskiarvo ensilumen satamiselle on 27. syyskuuta.