Etelä-Suomessa on lauantaiaamuna sattunut useita liikenneonnettomuuksia, joissa on ollut osallisena yhteensä kymmeniä autoja.

Suurin onnettomuuksia tapahtui Lahdessa, jossa sattui lauantaina aamulla yhteensä ainakin 45 auton kolari. Poliisin mukaan loukkaantuneita on tämän hetken tiedon mukaan 10.

Onnettomuuksia sattui liukkaassa ja sumuisessa säässä muuallakin. Lahdessa sattui myös ainakin toinen onnettomuus, minkä lisäksi myös Tampereella sattui iso onnettomuus, jossa osallisena oli yhteensä 15 autoa ja 25 ihmistä.

Liikenteessä tapahtui myös yksi kuolemaan johtanut onnettomuus. Virroilla tapahtuneessa liikenneonnettomuus kuoli kaksi ihmistä lauantaiaamuna.

MTV Uutiset seuraa liikennekaaosta alla olevassa artikkelissa.

Sumu nielaisi Nelostien

Yhdistävänä tekijänä useisiin liikenneonnettomuuksiin on ollut liukkaus ja sankka sumu.

Liikenneviraston tuottaman kelikamerapalvelun kuvista näkee, miten sankka sumu nielaisi Nelostien Renkomäen liittymän kohdalla lauantaiaamuna vain tunnissa.

Lahden suuri liikenneonnettomuus sattui Renkomäen liittymän ja Lahden liittymän välisellä tieosuudella lauantaiaamuna.

Kelikamerakuva kello 7.08 Renkomäen liittymän kohdalta.

Näin sumu pääsi yllättämään

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salmisen mukaan lauantaiaamu on ollut sumuinen erityisesti suurten sisävesistöjen läheisyydessä, kuten Tampereella ja Lahdessa.

Salmisen mukaan sumun syntymisen suurin syy tähän aikaan vuodesta ovat yhä lämpimät vesistöt. Lämmin vesi haihduttaa kosteutta ilmaan, ja kun tämä kosteus kohtaa kylmän ilman, erityisesti pakkasyön jälkeen, se tiivistyy nopeasti sumuksi.

Salmisen mukaan perjantain ja lauantain välinen yö oli syystalven toistaiseksi kylmin, mikä oli myös merkittävin syy teiden erittäin liukkaaseen kuntoon.

Myös vähäinen tuuli lauantaiaamuna on pitänyt sumun paikallaan.

– Olosuhteet ovat osuneet kohdalleen, Salminen toteaa.

Tulevana yönä säätilanne helpottaa jo, sillä lännestä virtaa lauhaa ilmaa.

– Mutta edelleen seuraavana yönä kannattaa varautua liukkauteen, Salminen sanoo.