Katso upeat kuvat! Revontulet valaisivat taivaan ympäri Suomen

Silmät kannattaa suunnata taivaalle tällä viikolla, sillä tulevina öinä voi nähdä revontulia lähes koko maassa.

Suomen etelä- ja keskiosissa revontulien todennäköisyys on tiistain ja keskiviikon vastaisina öinä suuri ja torstain vastaisena yönä kohtalainen.

Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana.

Revontulien taustalla on Auringossa lauantaina tapahtunut roihupurkaus ja siitä liikkeelle lähtenyt koronan massapurkaus, jonka arvioidaan osuvan Maahan maanantain ja tiistain välisenä yönä, kertoo Ilmatieteen laitos revontuliennusteessaan.

MTV Uutisten lukijat ovat lähettäneet upeita kuvia revontulista ympäri Suomen. Maanantai-iltana otettuja kuvia voit katsoa videolta jutun alusta.

Myös sään osalta revontulien näkemiselle on nyt otolliset olosuhteet lähes koko maassa.

– Revontulille on aika hyvä mahdollisuus, lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Myös länsirannikolla pilvisyys saattaa lisääntyä. Suuressa osassa maata yö näyttäisi kuitenkin olevan melko selkeä, arvioi meteorologi Markus Mäntykannas.

Paikalliset sumut voivat kuitenkin Mäntykannaksen mukaan haitata näkyvyyttä, eikä tähtitaivas välttämättä näy kaikkialla.

