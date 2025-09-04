Kesä tuli takaisin! Kouvolassa mitattu lähes hellelukemia

Kesäisen lämmin sää on tehnyt paluun. Meteorologi Pekka Pouta kertoo, että Kouvolan Utissa mitattiin iltapäivällä neljän aikaan 24,1 asteen lukemat.

Lämmin sää saa Suomessa jatkoa viikonloppuna, kertoo Ilmatieteen laitos.

Perjantaina päivälämpötilat liikkuvat laajasti 20 asteen tuntumassa tai sen yli. Lauantaina ja sunnuntaina elohopea voi kiivetä jopa lähelle hellerajaa maan etelä- ja keskiosissa. Myös pohjoisessa lämpötila voi nousta yli 20 asteeseen.

– Lapissa on loppuviikolla paikoin jopa poikkeuksellisen lämmintä, ja myös maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilat ovat tavanomaista korkeampia, meteorologi Eevi Silvennoinen sanoo Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Laitos tosin huomauttaa, että jos pilvisyys on runsasta, viikonlopun lämpötilat voivat jäädä ennustetta matalammiksi.

Lue myös: Näin kauan Suomi pärjäisi ilman sadetta

Lämpötilat ovat Suomessa nyt ajankohtaan nähden tavallista korkeampia, koska maahan virtaa lämmintä ilmaa Keski-Euroopasta. Virtaus johtuu siitä, että Suomi on tällä haavaa Atlantilla sijaitsevan laajan matalapainealueen ja idässä sijaitsevan korkeapaineen välissä.

Kuunpimennystä voi seurata koko maassa

Lämmön lisäksi Suomeen on tiedossa viikonloppuna jonkin verran sateita. Lauantaina on suuressa osassa maata poutaa, mutta pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on ennusteen mukaan lauantaina vaihtelevaa, mutta runsainta se on pohjoisessa.

Maan pohjoisosissa on kaikkein pilvisintä myös sunnuntaina. Lännessä taas on tuolloin kosteaa ja epävakaata ilmaa, ja siellä voi muodostua iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja. Idässä taas on sunnuntaina aurinkoista.

Suomessa nähdään sunnuntai-iltana myös täydellinen kuunpimennys. Pimennys on havaittavissa pian auringonlaskun jälkeen koko maassa. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että pimennystä voi seurata sään salliessa koko maassa.

Pilvet saattavat haitata pimennyksen havaitsemista. Ilmatieteen laitoksen mukaan pilvisyysennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta.

– Tämän hetken ennusteen mukaan selkeintä on maan itäosassa sekä maan keskivaiheilla. Pohjoisessa ja lännessä on pilvisempää, Silvennoinen kertoo.

Juttua täydennetty 4.9.2025 kello 19.49.