Toisesta syyslomaviikosta on näillä näkymin tulossa tavanomaista sateisempi.

Perjantain vastaisena yönä lämpömittarit näyttivät pakkaslukemia suuressa osassa maata. Päivästä on tulossa laajalti aurinkoinen lähes koko maassa.

Etelä- ja keskiosissa maata elohopea kipuaa 5–8 asteen tuntumaan. Pohjoisessa lämpömittarit näyttävät 0–5 asteen lukemia.

Kauniista syysäistä kannattaa nyt nauttia, sillä ensi viikolla kaikki muuttuu, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

– Maanantain jälkeen alkaa matalapaineita lähestyä kohti Suomea ja pikkuhiljaa myös yhtenäisiä sateita.

Orivedellä Pirkanmalla heräiltiin perjantaiaamuna kauniiseen pakkasaamuun.Seija Huhtarinne

Erityisesti lännessä ja pohjoisessa on Mäntykannaksen mukaan edessä tavanomaista sateisempi viikko.

Pohjois-Lapissa osa sateista tulee lumena, muualla vetenä.

Sateiden myötä virtaa myös lämpimämpää ilmaa, mikä pitää lämpötilat etelä- ja keskiosassa maata yötä päivää lähellä 10 astetta.

– Jos nyt miettii, pitäisikö talvirenkaat vaihtaa alle, niin jos tästä muutamasta päivästä selviää ilman, että tarvitsee ajaa yöllä tai aikaisin aamulla, niin ei vielä kannata. Ensi viikko näyttää nimittäin suuressa osassa maata vetiseltä ja hyvin lauhalta, Mäntykannas sanoo.

Ensi yönä sää menee pakkasen puolelle etelärannikkoa myöten.

– Voi paikoitellen olla jopa vähän kuuraliukkautta, Mäntykannas varoittelee.

