Pohjois-Lappiin on luvassa lisää lunta sunnuntaina.

Lämpötila putoaa Suomessa laajalti pakkaselle ensi yönä. Ilmatieteen laitoksen tiedotteen mukaan kuuraa muodostunee edellisyötä laajemmin erityisesti maan etelä- ja keskiosassa.

Lauantaista on tulossa suurelta osin aurinkoinen ja selkeä, mutta etenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa on odotettavissa heikkoja sateita. Aamu- ja ilta-aikaan sade on osin lunta tai räntää.

Lauantain ylimmät lämpötilat liikkuvat seitsemän plusasteen tienoilla. Lapissa lämpötilat jäävät yleisesti alle viiden asteen.

Lunta yli viisikin senttiä

Pohjois-Lappiin on luvassa lisää lunta sunnuntaina. Lumisade alkaa Käsivarressa sunnuntain vastaisena yönä ja leviää aamupäivällä laajemmin Pohjois-Lapin alueelle. Muonion leveyspiirin pohjoispuolelle lunta voi kertyä paikoin yli viisikin senttiä.

– Talvirenkaat on hyvä olla vaihdettuna etenkin, jos on Pohjois-Lapissa tien päällä sunnuntaina, sanoo päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö tiedotteessa.

Koko maassa sunnuntaipäivästä on tulossa lauantaita pilvisempi, ja lounaistuuli voimistuu laajalti kohtuulliseksi. Ylimmät lämpötilat ovat suurelta osin lauantain kaltaisia.

Lokakuussa tavanomaista lauhempaa

Ensi viikon puoliväliin mennessä ylimmät lämpötilat nousevat ennusteiden mukaan parilla asteella. Yöt lämpenevät selvimmin. Ensi viikolla myös tuulisuus lisääntyy. Suomen yli liikkuu viikon puolivälin jälkeen useita sadealueita.

Lokakuun alkupuolisko on ollut Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan keskilämpötilaltaan tavanomaista lauhempi. Lapissa on ollut jopa harvinaisen lauhaa. Ensi viikon lauhtuva sää nostaa lämpötilan jälleen pitkän ajan keskiarvojen yläpuolelle.