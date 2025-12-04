Rukalta löytyy esimerkki koulusta, jossa viihtyvät niin oppilaat kuin opettajatkin. MTV Uutiset vieraili katsomassa koulun suurponnistuksen, 300 hengen voimin tehtävän joulunäytelmän valmisteluja.

Rukan koululla Kuusamossa ollaan tyytyväisiä opetuksen resursseihin ja ryhmäkokoihin. Kouluympäristö antaa virikkeitä ja jokavuotinen ponnistus on iso Joululintu -musiikkinäytelmä, joka on myös osa kasvatustyötä.

Rukan koululla ekaluokkalaisten äidinkielentunnilla saa kynäillä tehtäväkirjaan eikä tarvitse pelkkään vihkoon tuhertaa, kuten monessa muussa koulussa.

– Meillä on mukavasti oppimateriaalia ollut vielä saatavilla. Pitkään alkuopetuksessa olleena opettajana aapinen on minulle tärkeä. Se on jokaisen lapsen oikeus, sanoo luokanopettaja Anita Söderlund.

Koulun rehtori Kati Savolainen kertoo MTV Uutisille, että koulu vastaa rahankäytöstään itse.

– Toki meilläkin on määritelty määrärahat, kuinka paljon meillä on mahdollisuus hyödyntää. Mutta me painotetusti katsomme, että avainoppiaineissa on oppikirjat ja niitä saa hyödyntää.

Oppilaille Rukan koululla on virikkeitä sekä sisällä että ulkona. Koulun ylpeys on musiikkinäytelmä Joululintu, jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki oppilaat eskarista ysiluokkaan. Rukan hiihtostadionille rakentuva esitys on lähes 300 koululaisen, opettajan ja koulun henkilökunnan voimin luotu yleisölle avoin joulujuhla.