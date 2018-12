Koulujen joululomat alkoivat – monikulttuurisessa koulussa arvostetaan kristillisiä perinteitä kuten muitakin kulttuuriperinteitä

Vanha joulun ajan virsi raikaa perjantaiaamuna Hollihaan koulussa Kokkolassa, jossa on kansallisuuksia enemmän kuin käsissä sormia. Silti juhlaan mahtuvat kristilliset perinteet hyvin.

Lauluja, tonttuja, voltteja, kellopelejä, paimenia ja enkeleitä on sali täynnä ja tunnelma sen mukainen: iloinen ja sopusointuinen. Oppilaiden tekemä multimediaesitys liikuttaa ja herättää tunteita.

Vanhempana juhlissa jo yhdeksättä kertaa oleva kolmen pojan isä Juho Kinaret on pannut merkille juhlien muutoksen.

– Nämä perusesitykset, lasten esitykset on edelleen hyviä, mutta multimediaesitykset ovat menneet lujaa eteenpäin. Siinä on tapahtunut iso muutos.

Multimediaesitysten tekeminen on oppilaita innostava projekti, jossa on mukana paljon porukkaa vanhempia myöten.

Rehtorille isot aplodit

Ines Piispasella joulukyläilyt on helppo järjestää, kun suku asuu kaikki vierekkäin.

– Se on aika hauskaa! Mummu ja vaari asuu naapurissa ja täti asuu meidän vieressä ja mummi ja pappa taas asuu meidän takana, selvittää Ines Piispanen.

– Kiitollinen mieli on, että tähän on tultu. Nyt on aika juhlaan ja ottaa joulu vastaan sanoo Kuosmanen.