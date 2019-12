Koulujen joulujuhlia ei voi enää pitää kirkossa – uusi linjaus aiheuttaa pettymyksiä ja päänvaivaa eri puolilla Suomea: "Aihe herättää vahvoja tunteita"

Linjaus sai runsaasti mediahuomiota ja ajoi koulut pohtimana perinteitään. Monissa kouluissa joulujuhlaa on vietetty juuri kirkossa.

Kirkkojuhla peruttiin Kouvolassa

– Pidämme nyt kaksi erillistä lukukauden päätöstilaisuutta koulun ruokasalissa. Tilaisuuksien ohjelma on lähes sama kuin mitä olimme ajatelleet kirkossa pidettäväksi. Myös tälle tapahtumalle järjestämme vaihtoehtoisen ohjelman. Tila-ahtauden takia emme valitettavasti voi kutsua vanhempia mukaan, Samola sanoo.

”Salin ulkopuolella on seisomapaikkoja”

– Naukion joulujuhla siirrettiin Kuusankosken kirkosta koulun omiin tiloihin. Pidämme juhlan koulun auditoriosta ja ruokalasta tehtävään juhlatilassa, jossa on 400 istumapaikkaa ja 100 seisomapaikkaa, Naukion yhtenäiskoulun rehtori Kai Mikkonen kertoo MTV Uutisille.

– Meillä on oppilaita ja henkilökuntaa yli 400, joten osa koulun väestäkin on seisomapaikoilla. Huoltajille ilmoitamme, että salin puolella on heille noin 70 seisomapaikkaa, Mikkonen summaa.