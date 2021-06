Opettaja pettyi etäajan antikliimaksiin ja päätti tempaista: Näin kuljetetaan todistukset oppilaiden koteihin tandemilla!

Niinpä kollegat Jari Lappi ja Miia Pakkala lastaavat ruusut ja todistukset reppuihin ja pyörään ja lähtevät matkaan. Matkaa kertyy reilusti, sillä oppilaat asuvat pitkin sivukyliä. Kulkuväline on kaksikymmentäviisi vuotta vanha, jo hiukan ruosteinen tandem, joka on Jari Lapin menopeli.

Etäopetus, raskas vaihe

Taustalla on vuosi takaperin tapahtunut etäopetukseen siirtyminen, joka pakotti koulut koko Suomessa hurjaan digiloikkaan. Pitkin vuotta tilanteeseen on varauduttu siten, että tukitoimet koulukuraattoreista nuorisotyöntekijöihin on kytketty mukaan etäopetukseen. Näin on pyritty saamaan ote oppilaista, joilla on vaikeuksia etäopetuksen kanssa.