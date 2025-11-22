Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syyttää hallitusta järjestelmällisestä bluffaamisesta.

Puheenjohtaja Sofia Virta sanoi vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa, että hallitus on lasten oikeuksien viikolla poseerannut lasten asialla, mutta todellisuudessa ajaa päätöksillään yli 30 000 lasta köyhyyteen.

Virran mukaan hallituksen päätösten seuraukset näkyvät kasvavina lukuina köyhyydessä, työttömyydessä, velassa ja hoitojonoissa. Vaikka oppositio on tarjonnut vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia yhteistyöhön, on hallitus valinnut syyttelyn ja selittelyn, Virta moitti.