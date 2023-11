Viestintäyhteyksien pelätään katkeavan kokonaan Gazassa – MTV seuraa

Viestintäministerin mukaan syynä on polttoainevarastojen loppuminen. Yhteyksien mahdollisen katkeamisen arvioidaan pahentavan Gazan jo ennestään katastrofaalista humanitaarista tilannetta.

– Toiveeni ja odotukseni on, että sairaalaan kohdistuva toiminta vähenee. Sairaalaa täytyy suojella, presidentti vaati.

Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestön kirurgin mukaan al-Shifassa on edelleen satoja ihmisiä "epäinhimillisissä olosuhteissa".

Israelin mukaan sairaalan alla on Hamasin tunneliverkosto, jossa militantit piileskelevät. Hamas on kiistänyt tämän.

Yli 30 ihmistä on kuollut ja lukuisia haavoittunut Israelin pommitettua Jabalian pakolaisleiriä, joka sijaitsee Gazan kaistan pohjoisosassa, väittää Hamasin hallitsema media uutistoimisto Reutersin mukaan. Väitettä ei ole vahvistettu.

21.00: Israel: Hamas on menettänyt Gazan kaistan hallinnan

Äärijärjestö Hamas on menettänyt Gazan kaistan hallinnan, väittää Israelin puolustusministeri Yoav Gallant .

– Hamas on menettänyt hallinnan Gazassa. Terroristit pakenevat etelään päin. Siviilit ryöstelevät Hamasin tukikohtia. He eivät enää usko hallintoonsa, Gallant sanoi Israelin televisiossa.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on runsaan viiden viikon aikana kuollut pitkälle yli 11 200 ihmistä. Kuolleista yli 4 600 on ollut lapsia. Haavoittuneita on noin 29 000, kertoo Hamasin kontrolloima alueen terveysministeriö.