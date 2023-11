Valkoinen talo: Sairaaloita ja niiden potilaita tulee suojella– MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Israelin ja Hamasin sotaa on kestänyt yli kuukauden

USA: Hamasilla on komentokeskus al-Shifan sairaalan alla

Huthikapinalliset kertoivat hyökänneensä Israeliin ohjuksin

Valkoinen talo kertoo, että Israel aloittaa päivittäiset tulitauot Gazan pohjoisosassa

Israelissa kuolonuhreja yli 1200 (Israelin viranomaiset 10.11.), Gazassa yli 11 240 (Hamasin hallitsema Gazan terveysministeriö 13.11.)

Konflikti puhkesi lauantaina 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja; Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan 1:31

5.37: Valkoinen talo: Sairaaloita ja niiden potilaita tulee suojella

Sairaaloita ja niiden sisällä olevia potilaita tulee suojella, sanoo Valkoisen talon edustaja viitaten Israelin Gazassa al-Shifan sairaalassa aloittamaan sotilasoperaatioon.



Edustaja ei suostunut kommentoimaan Israelin käynnissä olevaa operaatiota. Sen sijaan hän sanoi, että Yhdysvallat ei tue sairaalaan iskemistä ilmasta käsin, eikä halua nähdä tulitaistelua sairaalassa, jossa viattomat ihmiset ja potilaat joutuvat ristituleen.



Israel aloitti sotilasoperaationsa sairaalassa varhain keskiviikkona. Hamas sanoi ennen hyökkäyksen alkua, että Yhdysvallat on näyttänyt vihreää valoa Israelin sairaalaiskuille väittäessään, että al-Shifan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus.

5.21: Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation al-Shifan sairaalassa Gazassa

Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation Gazan kaupungissa sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa.

Israelin mukaan sairaalan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt väitteen.



Israelin asevoimat sanoo suorittavansa operaatiotaan tietyllä alueella sairaalassa.

Al-Shifan sairaala on jäänyt saarretuksi taisteluiden väliin, ja olosuhteet siellä ovat karmeat. YK:n mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä.

00.40: Hamas: Yhdysvallat näytti vihreää valoa Israelin sairaalaiskuille

Yhdysvallat on näyttänyt Israelille vihreää valoa terveydenhuoltolaitoksiin kohdistuvien verilöylyjen tekemiseksi, sanoo äärijärjestö Hamas. Näiden mahdollisten iskujen tavoitteena on Hamasin mukaan tuhota Gazan terveydenhuoltojärjestelmä ja ajaa palestiinalaiset kodeistaan.



Hamas viittaa lausunnollaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirbyn väitteeseen, jonka mukaan al-Shifan sairaalan alla Gazan kaupungissa on Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt väitteen.



Hamasin mukaan Yhdysvallat on suoraan vastuussa Israelin sodan mahdollistamisesta Gazassa. Hamas kuvailee Israelin toimia kansanmurhaksi.

00.17: Noin 150 ruotsalaista päässyt evakuoitumaan Gazasta

Israelin iskujen kohteena olevasta Gazasta on päässyt evakuoitumaan noin 150 ruotsalaista. Heistä noin 85 pääsi Rafahin rajanylityspaikan kautta Egyptiin tiistaina, kertoo Ruotsin ulkoministeriö.



Ministeriön mukaan Gazassa on vielä noin sata ruotsalaista. Heidän odotetaan pääsevän poistumaan alueelta keskiviikon aikana.



Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan runsaan kuukauden aikana Israelin ilmaiskuissa ja hyökkäyksessä Gazaan on saanut surmansa yli 11 000 ihmistä, joista yli 4 600 on lapsia.



Tiistai 14.11.

21.33: USA: Hamasilla on komentokeskus al-Shifan sairaalan alla

Äärijärjestö Hamasilla on komentokeskus al-Shifan sairaalan alla Gazan kaupungissa, sanoo Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirby. Hänen mukaansa Hamas on myös varastoinut aseita sinne.

Sairaalan ympärillä on käyty kiivaita taisteluja. Israel on perustellut hyökkäyksiään sairaalan lähettyville juuri Hamasin komentokeskuksella.