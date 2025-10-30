Parkkipaikalla ollut auto aiheutti suuren operaation Nurmijärvellä.
Nurmijärven Valkjärven uimarannan parkkipaikalta löytyi torstaiaamuna auto, jonka ovet olivat auki, mutta ihmisiä ei näkynyt lähistöllä.
Pelastuslaitoksen yksiköt hälytettiin paikalle ja etsintä aloitettiin sekä vedessä että rannalla.
Pelastuslaitoksen pintapelastajat suorittivat etsintää rantavedessä ja vesisukeltajat valmistautuivat pinnanalaiseen etsintään.
Etsintöjen aikana saatiin kuitenkin yhteys ajoneuvon omistajaan, joka kertoi jättäneensä auton parkkipaikalle. Ensihoito tarkasti henkilön kunnon, eikä jatkohoitoa tarvittu.
Viranomaiset muistuttavat, että auton ovet ja ikkunat on hyvä sulkea vastaavissa tilanteissa. Kohteeseen hälytettiin useita yksiköitä Uudenmaan pelastuslaitoksien alueilta.