Mount Everestin törkytalkoiden karua saldoa: Lumen alta paljastunut neljän ihmisen ruumiit ja lähes 11 tonnia roskaa

Siivousretkikunta on kerännyt maailman korkeimmalta vuorelta pois jo 10 800 kiloa jätettä sekä neljä ihmisen ruumista, uutisoi Independent .

Urakka aloitettiin jo aiemmin keväällä , jolloin siivoustavoitteeksi oli asetettu 10 000 kiloa roskaa. Tavoite on nyt siis jo ylitetty.

Ruumiit lennätettiin tunnistamista varten

Viranomaisten mukaan siivousoperaatio on ollut menestys, mutta työtä on vielä tehtävänä. Tarkkaa tietoa vuoren sisältämästä roskan määrästä ei ole, sillä osa jätteestä on lumen alla ja paljastuu vasta lämpötilojen kohotessa.