Andrzej Bargielista tuli ensimmäinen ihminen, joka on laskenut alas maailman korkeimmalta vuorelta ilman lisähappea.

Puolalainen teki historiaa laskemalla alas Mount Everestin lumisia rinteitä. Bargiel saavutti 8 849 metrin korkuisen vuoren huipun maanantaina.

– Olen maailman korkeimman vuoren huipulla ja aion laskea sen suksilla alas, Bargiel totesi silloin Instagram-palvelussa julkaistussa videossa.

Everestiltä on tehty vuosien saatossa muutamia alaslaskuja, mutta ei koskaan yhtäjaksoista laskua ilman lisähappea.

Vuonna 2000 slovenialainen Davorin Karnicar lasketteli ensimmäisenä Mount Everestin huipulta perusleirille käyttäen pullotettua happea.

Bargielin tehtävää vaikeutti entisestään raju lumisade, mikä pakotti miehen viettämään jopa 16 tuntia yli 8 000 metrin korkeudessa, kertoo France 24 -uutiskanava.

Kyseistä korkeutta pidetään poikkeuksellisen vaarallisena, sillä ohut ilma ja alhainen happipitoisuus lisäävät vakavan korkeus­sairauden riskiä.

Katso yllä olevalta videolta, miten Bargielin hurja suoritus eteni.