Kahdeksan kiipeilijää on kadoksissa Himalajalla Intiassa – keskustelu kiipeilyreittien kaupallistamisesta kiihtyy

Kadonneiden joukossa on neljä brittiä, kaksi yhdysvaltalaista ja yksi australialainen kiipeilijä.

Neljä etsintäryhmää on matkalla vuoren huippua kohti. Alueelle on tarkoitus lähettää myös sotilaslentokone.

Maailman korkeimmalla vuorella Mount Everestillä on kuollut tämän vuoden kiipeilykauden aikana jo 11 ihmistä. Reitti Everestin huipulle on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen ruuhkautunut, kun huono sää on lyhentänyt kiipeilykautta. Ruuhkat voivat olla hengenvaarallisia, kun kiipeilijät joutuvat viettämään ohuessa ilmanalassa paljon aiottua pidempiä aikoja.