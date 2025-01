Trump teki yhden arviovirheen, sanoo Suomen suurin Trump-fani Markku – näin hän juhlii "valtavan helpottavaa" vallanvaihtoa

Yhdysvaltain seuraavan presidentin, Donald Trumpin virkaanastujaisia vietetään maanantaina.

Suomalaisen Donald Trump Supporters Finland -ryhmän jäsenille hetki on mieluista seurattavaa. Ryhmän perustaja, Markku Tikka kertoo MTV Uutisille, että ryhmän kesken on ollut puhetta tapaamisen tiimoilta virkaanastujaispäivänä. Lopulta ryhmän jäsenet kuitenkin päätyivät juhlistamaan tilaisuutta omissa kodeissaan.

Tikka kertoo, että hän aikoo vain nauttia tilanteesta. Hänen mukaansa kuohuviiniä ei ole kuitenkaan luvassa juhlatilaisuuden seuraamisen kunniaksi, sillä menossa on tipaton tammikuu.

– Täytyy jotain muuta keksiä, mutta kyllä varmaan siinä tulee syötyä ja nautiskeltua, hän tokaisee.

"Trumpin valinta valtava helpotus"

Tikka kertoo, että Trumpin valinta Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi oli hänelle valtava helpotus:

– Neljän vuoden koko maailman alasajo voisi vihdoin loppua. Melkein koko Amerikka ja maailma on veitsenterällä (Joe) Bidenin kauden jälkeen, mies väittää.

Tikan mielestä jopa uhkana ollut kolmas maailmansota on nyt vältettävissä.

– Trump on alkanut heti touhuamaan rauhaa koko maailmaan. Se oli valtava helpotus. Ei olisi ikinä osannut kuvitella, että hän pystyisi näin nopeasti laittamaan asioita kuntoon. Näyttää kyllä todella hyvältä.

Tikka kertoo odottavansa, että Trumpin seuraavalla nelivuotiskaudella koko maailmaan saadaan rauha, ja maailman talous lähtee kasvuun.

Trump itse on aiemmin todennut, että hän tekisi rauhan Ukrainaan 24 tunnissa. Tämä oli Tikan mielestä hieman harkitsematon lausahdus:

– Hän ei tiennyt, että mikä tilanne on sitten siinä vaiheessa, kun hän pääsee tekemään rauhanneuvotteluita. Se tuskin tulee toteutumaan 24 tunnissa, vaikka hän jo ilmeisesti touhuaa sitä kovaa vauhtia. Uskon että ei tule kauaa menemään, varmaan kolme viikkoa on ehkä oma arvioni.

Tikka uskoo, että Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on kova tahto tehdä rauha Trumpin avustuksella. Tikan mielestä demokraattijohtajat ovat puolestaan toimineet ylimielisesti Putinia kohtaan.

"Aika täydellinen paketti"

Tikka kertoo ihastuneensa Trumpin persoonan nähtyään hänet Diili-ohjelmassa.

– On tietysti vaikea sanoa, mikä tekee ihmisestä karismaattisen. Hän on poikkeuksellisen kiinnostava ja karismaattinen ja on ollut sitä koko elämänsä ajan.

Lue myös: Trumpin virkaanastujaiset siirrettiin sisätiloihin

Tikka kokee, että media on toimillaan luonut Trumpin ympärille ”kohua ja draamaa”, jota ei välttämättä olisi niin paljoa muuten.

Tikka luonnehtii Trumpia ”aika täydelliseksi paketiksi". Hänen mielestään Trumpin vahvuuksia ovat poikkeuksellinen älykkyys, huumorintaju, energisyys ja kyky tehdä asioita. Trumpin heikkoudeksi Tikka mainitsee puolestaan hyökkäävän esiintymisen tiettyjä ihmisiä kohtaan.

– Mutta kun en siitäkään tiedä, että onko se taktikointia. Haluaako hän nostaa esiin tiettyjä tunteita ja tiettyjä ihmisiä, jotka ehkä vähän piileskelevät ja ovat joidenkin asioiden takana, Tikka pohtii.

Tikan mielestä Trumpin vastustajienkin kannattaisi toivoa, että asiat kääntyisivät parempaan suuntaan.

– Ei varmaan kannata hirveästi toivoa, että voi voi voi kun se Trump epäonnistuisi. Kyllä se olisi kaikille hyvä asia, että hän onnistuisi.