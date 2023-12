Alexander Stubb paljastaa 1+1+1-filosofiansa – näin hän jaksaa kiireen keskellä

– Kaikista tärkeintä on, että pääsee vähän liikkumaan, syö suhteellisen fiksusti ja saa ne yöunet.

Stubb menee nukkumaan joka ilta yhdeksän ja kymmenen välissä ja herää aamulla viiden aikoihin lukemaan ja valmistautumaan päivään.



– Mulla on sellainen filosofia, joka on 1+1+1. Se tarkoittaa, että päivässä pitäisi lukea tunti kirjaa, liikkua tunti ja somettaa vain tunti.



Stubb paljastaa, että hänellä on hankaluuksia noudattaa omaa filosofiaansa, sillä somettamiseen vierähtää usein enemmän kuin vain sallittu tunti.