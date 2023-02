Alexander Stubb myönsi ministerikauden virheensä jälkikäteen ja suosittelee samaa kaikille: "Päästä irti vaan"

Neljä virhettä

Eurooppalainen ajattelu sumensi näkemystä Venäjästä

Stubb kertoo analysoineensa paljonkin sitä, missä hän ja samalla muu Eurooppa teki virheitä Venäjän kanssa. Hänen mukaansa eurooppalaiselle tyypillinen ajattelu on johtanut harhaan.

– Olen päätynyt siihen analyysiin, että me Suomena, mutta myös minä henkilönä olen aina uskonut ulkopolitiikan perustuvan kahteen pilariin: idealismiin ja realismiin.

”Politiikassa ei anneta vapautta olla väärässä”

Stubbin mukaan virheiden myöntäminen on erityisen vaikeaa politiikassa, mutta yleisesti ottaen hän soisi, että ihmiset myöntäisivät virheitään nykyistä enemmän. Hän kertoo pohjaavansa ajatuksiaan erityisesti Adam Grantin kirjoittamaan Think again -kirjaan.