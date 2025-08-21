Netanjahu: Israel aloittaa välittömästi neuvottelut sodan lopettamiseksi

Netanjahu haluaa neuvotella sodan päättämisestä Israelille hyväksyttävin ehdoin.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti torstaina, että Israel on valmis neuvottelemaan sodan lopettamisesta.
– Olen määrännyt aloittamaan välittömästi neuvottelut kaikkien panttivankiemme vapauttamiseksi ja sodan lopettamiseksi Israelin hyväksymin ehdoin, Netanjahu sanoi.
Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.
Gazan kaupungin valtaamisesta Netanjahu ei kuitenkaan ole vielä luopunut.
Gazan alueella palveleville sotilaille puhunut Netanyahu kertoi tapaavansa komentajia hyväksyäkseen suunnitelmat Gazan kaupungin valtaamiseksi ja Hamasin kukistamiseksi.
– Nämä kaksi asiaa, Hamasin kukistaminen ja kaikkien panttivankiemme vapauttaminen, kulkevat käsi kädessä, hän totesi israelilaislehti Haaretzin mukaan.