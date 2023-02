Sota-asiantuntija MTV:lle: Aloite sodassa on siirtynyt Venäjälle, Ukrainan vastahyökkäyksissä ongelmia

– Eteläisessä Donetskissa Vuhledarissa Venäjällä tuhoutuu massiiviset määrät kalustoa, eikä mitään tuloksia ei synny. Bahmutin alueella pihtiliike on muodostumassa ja ukrainalaisten puolustajien asema käy tukalammaksi viikko viikolta, Kastehelmi arvioi Huomenta Suomessa.

Pitkään on puhuttu myös Venäjän mahdollisesta suurhyökkäyksestä. Kastehelmen mukaan suurhyökkäyksen käsite on hieman epämääräinen, että mitä sillä käytännössä tarkoitetaan.

– Avointen lähteiden tiedustelun avulla ei olla nähty selkeitä esimerkkejä valtavista joukkokeskittymistä. Tosiasia on se, että aloite itsessään on paikallisesti lipsumassa Venäjälle. Ukrainan vastahyökkäykset eivät ole toimineet toivotulla tavalla. Venäjä on sen sijaan onnistunut käynnistämään konettaan uudelleen.