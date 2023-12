Vesipumppuriita aloitti vuosien vainon paritalossa: Solvauksia ja törkyviestejä sateli, kunnes perheen oli pakko muuttaa

Perhe joutui välttelemään naapuriaan

Painostavassa ilmapiirissä miehen naapurit kertoivat muuttaneensa arkitoimiaan, kuten koiranulkoilutuksen ajankohtia niin, etteivät niin todennäköisesti kohtaisi naapuriaan. Tilanteen aiheuttavan pelon ja ahdistuksen vuoksi he välttivät myös liikkumista yhteisellä piha-alueella. Perheen äiti joutui hakeutumaan terveydenhoidon palveluiden piiriin ja perheen lapset olivat huolissaan tilanteesta.

Myivät lopulta talonpuolikkaansa

Korona-aika on kasvattanut naapuririitojen määrää räjähdysmäisesti. Katso Viiden jälkeen -ohjelman osio aiheesta yltä. Haastateltavana on sovittelija Kethlin Lörincz Naapuruussovittelun keskuksesta. Haastattelu on kuvattu noin vuosi sitten.