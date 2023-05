Naapuri valittaa ja lähettää heippa-lappuja – näin lukijaraati kesyttäisi kyttääjän: "Loppui siihen paikkaan"

Näin raati vastasi

"Minulla oli samanlainen tapaus naapurina. Sanoin, että teen rikosilmoituksen, jos ei laput ja kyttäys lopu. No, kyttääminen loppui siihen paikkaan." – Nainen, 24, avoliitossa

"Tee ilmoitus isännoitsijälle. Jos jatkuu vielä, varmaan poliisillekin voi tehdä ilmoituksen. Jonkinlaista kotirauhan häirintäähän tuo on?" – Nainen, 59, avioliitossa

"Et kerro, mistä asioista naapurisi laittaa lappuja. Se, mikä sinusta on kohteliasta ja ihan ok kerrostalossa, voi olla jotain muuta hänelle. Ehkä voitte käydä taloyhtiön säännöt yhdessä läpi, niin tulee selväksi myös hänelle."

– Nainen, 34, parisuhteessa