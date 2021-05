Naapuririitojen määrä räjähti korona-aikana – varo tekemästä tätä yleistä virhettä heippa-lapun kanssa: "Aiheuttaakin sitten riidan"

– Äänet tuntuvat olevan iso asia, koska ihmisillä on kotonaan erilaisia äänimaailmoja. Esimerkiksi yläkerrasta kuuluvat äänet, jotka häiritsevät alakerran naapuria ovat klassisia tapauksia. Toiset kaipaavat kotona rauhaa ja toisille se on harjoitustila, sovittelija Kethlin Lörincz Naapuruussovittelun keskuksesta kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Taloyhtiössä pitää sietää normaaleja asumisen ääniä, mutta ihmisillä voi olla hyvinkin erilaiset mielipiteet siitä, mikä on häiritsevää ja mikä ei. Lapsille saatetaan huudella ja heiltä voidaan estää leikkejä. Naapuri voi puuttua jopa kasvatustapoihin. Kiukkua voivat nostaa myös lemmikkien erilaiset äänet ja jätökset.

Kaikesta voi saada riidan aikaiseksi

Riitaa voi syntyä myös taloyhtiön yhteisten tilojen käytöstä. Esimerkiksi, jos niihin jätetään omia tavaroita lojumaan. Yksi esimerkki on kuivaushuoneeseen jätetyt haisevat kiekkovarusteet, jotka voivat ärsyttää herkkänenäisiä.

– Ihmisten turhautuminen ja paha olo korona-aikana on näkynyt meillä soviteltavien juttujen tuplaantumisena. Yhteydenottojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, Lörincz kertoo.

Rajariidat näyttelevät isoa roolia soviteltavissa tapauksissa. Esimerkkejä hermoja kiristävistä tilanteista riittää: naapuri on saattanut rakentaa aidan tai rakennuksen rajalle, istuttaa pensaiston tai suureksi kasvanut puu ulottua toisen tontille.

Sovittelu auttaa, jos poliisi ei puutu

Naapuririidasta tulee poliisiasia, jos siitä tehdään rikosilmoitus. Jokaisella on siihen oikeus, jos kokee, että omia oikeuksia on rikottu.

– Meille tulee riita-asioita myös poliisilta. He eivät lähde käsittelemään asioita, jotka ovat vähäpätöisiä ja suosittelee siksi niihin mieluummin sovittelua, Lörincz tietää.

Sovittelijalla on tärkeä rooli neutraalina sivustakuuntelijana. He voivat saada ihmiset ymmärtämään, että sovinto on tärkeä ja että se lopulta helpottaa kaikkien elämää.