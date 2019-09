Vesa, 44, kävi lähellä kuolemaa, kun voimat hyytyivät äkisti täysin ilman syytä – lopulta molemmat kyljet viillettiin auki: "Lasten tuskaa ja pelkoa oli hirveä katsoa"

– Kaikki alkoi ihan yllättäen kuin salama kirkkaalta taivaalta. Vesa on aina ollut perusterve ja hyväkuntoinen, ja melkein aina välttänyt flunssat ja muut taudit. Aluksi ajattelin, että häneen oli iskenyt vain kovempi influenssa, Viveka kertoo.

Viveka Stjernberg kertoo Vesan kokemuksista, koska miehensä on yhä vaikea puhua kokemuksistaan.

Puheyhteys hävisi välillä

Yksi asia sai vaimon hälytyskellot soimaan

– Sanoin ambulanssin hoitajille, että jos teillä on kiire, niin meilläkin on. Kun Vesa totesi ambulanssissa hoitajille, ettei hänellä ole voimia istua, myös hoitajat havahtuivat tilanteen vakavuuteen.

Tutkimukset paljastivat syyn

– Bakteeri oli päässyt vereen ilmeisesti ilmateitse. Bakteerin aiheuttamaa mätää oli kertynyt vatsan peitteisiin niin paljon, ettei keuhkoilla ollut tarpeeksi tilaa hengittää. Vielä tänäkin päivänä on mysteeri, mistä bakteeritartunta oli peräisin.

– Lasten tuskaa ja pelkoa oli hirveä katsoa, kun tietää, että isä on heille tärkeä ihminen elämässä, Viveka sanoo.

Tauti jätti pysyvät jäljet

– Edessä on vielä pitkä kuntoutusjakso. Lihakset ovat surkastuneet ja käsissä on kovaa kipua. Sydämessä on vajaatoimintaa ja munuaisissa edelleen vikaa. Sairausloma jatkuu ainakin syyskuun loppuun.