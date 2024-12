Pentujoogaa Helsingissä tarjoava yritys on perunut tunteja ilmoittamatta ja korvaamatta niitä asiakkailleen. MTV:n selvityksen mukaan yrityksen taustalta löytyy useita epäilyttäviä seikkoja.

Söpöjä jaloissa vipeltäviä koiranpentuja ja rentouttavaa joogaa.

Tällaiselle pentujoogatunnille salolainen Marianna Takatalo luuli osallistuvansa Helsingissä, mutta tuntia ei koskaan pidetty.

Takatalo oli ostanut joulukuun alussa järjestettävälle Puppies & Yoga -yrityksen pentujoogatunnille kaksi paikkaa.

– Kaikki vaikutti normaalilta. Ei tullut mieleenkään, että siinä olisi mitään erityistä.

Yrityksen piti lähettää muutamaa päivää ennen tuntia vahvistus siitä, minkä rotuisia koiranpentuja tunnilla olisi. Vahvistusta ei tullut, jolloin Takatalon epäilykset heräsivät. Hän avasi yrityksen Instagram-sivun, jossa kerrottiin yrityksen olevan joulutauolla.

Samalla Takatalo huomasi tilillä lukuisia kommentteja, joissa asiakkaat kertoivat vastaavanlaisista kokemuksista ja vaativat rahojaan takaisin. Osa asiakkaista oli saapunut toiselta paikkakunnalta pentujoogatuntia varten ja odottanut ovien ulkopuolella tunnin alkua.

Takatalo on ollut yritykseen yhteydessä sähköpostitse ja Instagramissa, mutta yritys ei ole vastannut hänelle. Takatalo on tehnyt yrityksestä rikosilmoituksen. MTV Uutiset on nähnyt ilmoituksen.

– Näin ei voi toimia, että hävitään kuin pieru Saharaan.

Alle vuorokausi MTV Uutisten lähettämän haastattelupyynnön jälkeen yritys poisti Instagram-tilinsä.

Helsinkiin kyseisen yrityksen pentujooga tuli keväällä 2024. Yrityksen nettisivujen perusteella toimintaa on yhdeksässä maassa. Suomen lisäksi toimintaa on ainakin Ranskassa, Alankomaissa ja Ruotsissa.

Nyt pentujoogatoiminta näyttää Helsingin lisäksi loppuneen tai ainakin hiljentyneen myös muissa kaupungeissa.

Valvontaeläinlääkäri yrittänyt tavoittaa

Pentujoogan eettisyydestä on huolestuttu useissa maissa. Myös Suomessa Puppies & Yoga -yrityksestä on tehty eläinsuojeluilmoituksia.

Suurimmassa osassa ilmoituksia epäiltiin, onko pentujoogatoiminta sallittua.

Yhdessä ilmoituksista kerrottiin konkreettisia havaintoja yrityksen toiminnasta, kertoo Helsingin valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti. Myös valvontaeläinlääkäri on yrittänyt tavoittaa yritystä sen toimintaan liittyen.

Pentujooga on vuoden alussa voimaan tulleen eläinten hyvinvointilain mukaan ilmoituksenvaraista toimintaa eli toiminnasta pitää ilmoittaa paikalliselle aluehallintovirastolle.

Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kerrotaan MTV Uutisille, että se ei ole saanut ilmoitusta kyseisen yrityksen toiminnasta.

Jos ilmoitusvelvollisuutta rikotaan, viranomainen eli aluehallintovirasto neuvoo ensin yritystä tekemään ilmoituksen. Tarvittaessa voidaan ryhtyä myös muihin hallinnollisiin pakkokeinoihin ja toiminta voidaan jopa kieltää.

Myös Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen on saanut kuluttajilta yhteydenottoja yrityksestä. Niissä on noussut esiin huoli koiranpentujen käyttämisestä palvelussa.

Lisäksi kahdessa tapauksessa kerrottiin ennalta varatusta ja toteutumattomasta joogakerrasta.

Yritys päivitti Instagram-profiilinsa bioon tekstin "olemma joulutauolla koko joulukuun". Myös yrityksen verkkosivuilla on lukuisia kirjoitusvirheitä. Instagram-tili poistui MTV Uutisten lähettämän haastattelupyynnön jälkeen.

Ei tietoja kasvattajista tai joogaohjaajista

Yritys ei kerro sivuillaan tarkemmin, mistä sen joogatunneilla käytettävät pennut ovat peräisin.

Sivuilla kuvaillaan yrityksen "valitsevan huolellisesti kasvattajat" ja pentujen olevan "terveitä ja hyvinvoivia".

Sivuilla ei myöskään kerrota tarkemmin, kuka ohjaa joogatunteja.

Ketjun perustaja Henri Sagon kertoi kesäkuussa Helsingin Sanomille pentujen olevan 8–12-viikkoisia ja että ne tulevat vain pääasiallisesti kasvattajina työskenteleviltä henkilöiltä.

Hän kertoi yrityksen valitsevan kasvattajat Ranskasta käsin.

SEY Suomen Eläinsuojelun asiantuntijatyön päällikkö ja eläinlääkäri Pihla Markkolan mukaan kasvattajien valinta olisi turvallisempaa toteuttaa käymällä paikan päällä.

Markkola kommentoi pentujoogailmiötä yleisellä tasolla.

– Hyvin hankalaa on tietää etänä, millaiset olot pennuilla oikeasti on, hän toteaa MTV Uutisille.

Markkolan mukaan pentujoogaa tarjoavan yrityksen olisi myös hyvä kertoa nettisivuillaan, mistä pennut ovat peräisin.

Toimintaan voi liittyä Markkolan mukaan myös riski pentutehtailusta.

Pentu voi väsyä jo vartissa

Helsingin Sanomille Sagon on kertonut saman pentueen "työskentelevän" useammalla tunnilla. Yrityksen nettisivujen mukaan yhtenä päivänä tunteja järjestetään kolme.

Markkolan mukaan jo yksi tunti kuulostaa pennulle pitkältä ajalta.

– Noin pienelle pennulle voi joissain tilanteissa riittää ihan 15 minuuttia ja se väsähtää.

Markkola muistuttaa, että pennun kokema rasitus ei muodostu vain joogahetkestä.

– Siinä on pienelle pennulle kauheasti kaikkea uutta, jos on kuljetus ja matka paikkaan, vieraat ihmiset ja vieras ympäristö.

– Siinä on todella paljon stressitekijöitä.

Yhden joogatunnin kerrotaan sisältävän puoli tuntia joogaa koiranpentujen kanssa ja vielä sen jälkeen asiakkaat "halailevat" pentuja puolen tunnin ajan.

Markkola muistuttaa, että toiminnassa tulisi huomioida myös eläimen valinnanvapaus. Pentujen olisi esimerkiksi hyvä antaa itse lähestyä ihmisiä.

Markkolan mukaan maailmalta tiedetään, että pentujoogaan voi liittyä isojakin epäkohtia pentujen hyvinvointiin liittyen.

Italia on kieltänyt pentujoogan lailla sen jälkeen, kun osa palveluntarjoajista ei esimerkiksi antanut pennuille tarpeeksi juomavettä, jotta ne eivät tekisi tarpeitaan joogasaliin.

Ei kiinteää toimipaikkaa tai toiminimeä

Puppies & Yoga -yrityksellä ei MTV Uutisten tietojen mukaan ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa eikä Sagonin nimellä löydy kaupparekisteritiedoista edes toiminimeä.

Teoriassa on mahdollista, että yritys voisi tarjota Suomessa kyseistä palvelua ilman y-tunnusta.

EU-alueella on käytössä vapaaehtoinen OSS-järjestelmä, joka mahdollistaa palveluiden myynnin muihin EU-maihin.

Jos esimerkiksi ranskalainen yritys on mukana järjestelmässä, se maksaa verot rekisteröityyn jäsenmaahan eli Ranskaan, vaikka toimisi Suomessa. Järjestelmän kautta verovaroja siirretään jäsenmaiden kesken.

Verohallinnon harmaan talouden torjunnan riskivastaava Juha Kuusalan mukaan OSS-järjestelmää on myös mahdollista käyttää väärin.

MTV Uutiset ei tiedä, onko Puppies & Yoga -yritys OSS-järjestelmässä.

Yritys kertoo sivuillaan tilakseen Casual Friday Studion, josta se on vuokrannut tilaa viikonloppuisin.

Studion omistajan mukaan yrityksen maksamat vuokrat ovat viivästyneet joitakin kertoja, mutta yrityksen kanssa ei ole ollut suurempia ongelmia.

Nyt joulukuun toisena viikonloppuna studion omistaja on joutunut vastaamaan yrityksen asiakkaiden puheluihin joogatunneista, sillä yritykselle ei ole julkista puhelinnumeroa.

Yritys on myös kerran aiemmin perunut vastaavanlaisesti tunnin, jolloin studion omistaja sai asiakkailta puheluita.

Tili Abu Dhabissa?

Asiakkaan tekemässä verkkopankkimaksussa yrityksen nimenä näkyy "Puppies&Yoga Abu Dhabi". Yritys ei ole kertonut, että sillä olisi toimintaa Arabiemiirikunnissa.

Vaikka yritys toimii Suomessa, sen tili voi olla ulkomailla.

– Jos tili on ulkomailla, se mahdollistaa asioita sekä hyvässä että pahassa, toteaa Kuusala yleisellä tasolla.

Pentujooga kuuluu 25,5 prosentin arvonlisäveroluokkaan Suomessa.

Puppies & Yoga- yrityksen asiakkaalle antamassa sähköisessä kuitissa verojen kohdalle on merkitty nolla euroa.

Yksityiselle henkilölle toimitettavissa sähköisissä kuiteissa verojen ei tarvitse olla eroteltuna, mutta merkinnän puuttuminen voi Kuusalan mukaan tarkoittaa, että kaikki ei ole kunnossa.

– Kuluttajan olisi hyvä herätä siinä kohtaa ja olla yhteydessä Verohallintoon, Kuusala sanoo.

Tältä näyttää yrityksen asiakkaalle antama sähköinen kuitti. Verojen kohdalle on merkitty nolla euroa.

MTV Uutiset yritti tavoittaa yritystä ja Henri Sagonia useaan otteeseen tuloksetta.

MTV Uutiset olisi halunnut kysyä yritykseltä sen toiminnan eettisyydestä sekä selvennystä muun muassa yrityksen verotukseen liittyen.

Yritys ei vastannut MTV Uutisten tavoitteluun sähköpostitse tai Instagramissa. Yritys poisti Instagram-tilinsä pian MTV:n yhteydenoton jälkeen.