Verottaja antoi alkoholin etämyyntiä koskevan uuden ohjeen – selventää viimein, kuka maksaa verot, kun juomia tilataan ulkomailta

Verotuksen lähtökohta on se, että aina kun alkoholia tilataan ulkomailta Suomeen, joku maksaa siitä verot. Se, kuka verot maksaa, taas riippuu siitä, onko kyseessä laissa määritelty etämyynti vai etäosto. Valmisteverotuslain mukaan etämyynnissä verot maksaa myyjä, etäostossa ostaja.

Käräjäoikeus totesi helmikuussa, että olemassa olevien ohjeiden perusteella on hankalaa selvittää, milloin on kyse etäostosta ja milloin etämyynnistä. Nyt Verohallinto vastasi tähän tarpeeseen valmisteverotuslakia koskevalla tulkintaohjeella, vaikkakin ohje on verottajan mukaan ollut tekeillä jo ennen käräjäoikeuden päätöstä.