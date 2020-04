Kun alkoholin myynti kiellettiin, kaupoista loppui yllättäen hiiva – Suomalainen vaihto-opiskelija Eeva kertoo, miten korona näkyy Grönlannissa: "Ensimmäiset päivät olivat hysteerisiä"

Ulkorajat suljettiin maaliskuun puolivälissä

– Katsottiin lounaalla pääministerin tiedotustilaisuutta ja siellä kerrottiin, että koronavirus on saapunut todella nyt myös Grönlantiin. Toinen tartuntatapaus koski meidän yliopiston opiskelijaa. Koko yliopisto tyhjeni saman tien. Ensimmäiset päivät olivat sen jälkeen täällä hysteerisiä, Honkonen muistelee.

Grönlannissa alkoholijuomien kyljessä on varoitusmerkki moottorikelkalla ajamisesta alkoholin vaikutuksen alaisena.

Nuukin ruokakaupoista loppui hiiva

Paikallisilla oli hänen kertomansa mukaan aito huoli siitä, että virus lähtee leviämään saarella valtoimenaan ja lopputuloksena on epidemia.

– Koko saarella on yksi ambulanssihelikopteri. Hengityskonepaikkoja on yhteensä neljä. Maskit loppuivat kaupoista ensimmäisten päivien aikana. On puhuttu, että Grönlannin terveydenhuolto ei kestäisi epidemiatilannetta missään olosuhteissa, Honkonen kertoo.