Syyskuun alun lakimuutos voi tuoda kalliita yllätyksiä alkoholia netistä ostavalle

Vastuu valmisteverojen maksamisesta on tähän saakka ollut myyjällä tai hänen edustajallaan, jos myyjä on jotenkin vaikuttanut kuljetukseen. Tähän on katsottu riittävän esimerkiksi se, että myyjän sivuilla on linkki jonkin kuljetusyrityksen sivuille. Ostajan vastuulla verot ovat olleet silloin, kun ostaja on järjestänyt kuljetuksen täysin itsenäisesti.