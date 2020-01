Verotoimiston puhelinjonot välillä jopa 1,5 tuntia, jokainen minuutti maksaa – pyyhkeitä saanut Verohallinto lisää resursseja

Harvaa puhelinpalvelua on syynätty yhtä tarkkaan kuin verohallinnon puhelinneuvontaa, jossa asiakkaat ovat joutuneet jonottamaan pitkiä aikoja, eivätkä silti ole välttämättä päässeet aina läpi palveluun. Asiaa on selvittänyt hiljattain sekä eduskunnan oikeusasiamies että elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Kulmuni antoi tässä kuussa kirjallisen vastauksen kansanedustaja Arja Juvoselle (ps.). Juvonen pitää erityisen kohtuuttomana sitä, että myös jonotus on maksullista. Keskimäärin jonotus maksaa yhdeksän senttiä per minuutti.