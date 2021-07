Holhottavaksi joutuneiden vanhusten asuntojen myyntiluvat viipyvät kuukausitolkulla – "järkyttävä tilanne"

– Tilanne on suorastaan järkyttävä, Vormisto painottaa.

Myös eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kanteluita DVV:n käsittelyajoista. Oikeusasiamies ei ole vielä tehnyt ratkaisuja.

Vormiston mukaan holhottavat ovat useimmiten vähävaraisia vanhuksia, jotka ovat muuttaneet vanhainkoteihin. Tällöin tulee ajankohtaiseksi asunnon myynti. Kun myyntilupa viipyy, vanhusten varat eivät riitä edes vanhainkotimaksuihin. He velkaantuvat.

Vormisto kertoo, että vanhus on saattanut jopa kuolla ennen kuin tarvittavat luvat on saatu DVV:stä.

– Kun koti tyhjenee ja tulee myyntiin, se on pakko realisoida äkkiä jotta saadaan rahaa, hän sanoo.

Kukaan ostaja ei jää odottamaan kuukausia

Vormiston mukaan kukaan ostaja ei jää odottamaan kuukausia päästäkseen kaupantekoon. Kuntokartoittajallekaan ei voi maksaa, kun holhottavan tili on ihan tyhjä. Talot on useimmiten remontoitava, mikä vie lisää aikaa.

Menee aikaa ennen kuin kaikki on kunnossa

– Alussa on ollut käsittelyaikavaikeuksia, mutta pääsemme vähitellen normaaleihin käsittelyaikoihin. Meillä on yhtenäiset työjonot useimmissa asioissa. Käsittelyajat ovat samat ympäri Suomea, Torkkel kertoo.

Torkkel kertoo, että maistraateissa oli ja on edelleenkin käytössä jonkin verran vanhanaikaista paperikäsittelyä, joka on tarkoitus sähköistää.

– Teemme koko ajan kehitystyötä. Ikävä kyllä siinä menee jonkin verran aikaa ennen kuin kaikki on kunnossa.

Vaikuttanut jopa neljännekseen asuntokaupoista

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL arvosteli viime tiistaina DVV:tä ankarasti kohtuuttomista viivästyksistä. SKVL:n mukaan virasto on epäonnistunut tehtävässään ja hidastaa asuntokauppaa merkittävästi.

DVV pyrkii lyhentämään sukuselvitysten käsittelyaikoja

Torkkel kertoo, että perukirjoja varten tarvittavissa sukuselvityksissä käsittelyaika on tällä hetkellä neljä viikkoa. Hänen mukaansa aika ei oleellisesti eroa maistraateista, joissa parhaimmillaan päästiin kolmen ja puolen viikon käsittelyaikoihin.

Virkatodistusten toimitusajat vaihtelevat eri puolilla Suomea

Helsingin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Emilia Launonen kertoo, että sukuselvitysten eli perukirjoja varten tarvittavien virkatodistusten toimitusaika on tällä hetkellä Helsingissä yhdeksän viikkoa. Muualla Suomessa toimitusajat vaihtelevat. Launonen pitää pitkiä toimitusaikoja isona haasteena.

– Syynä on pitkälti se, että jäsenrekisterin ylläpidossa on tapahtumassa suurin muutos pariin sataan vuoteen. Jäsenrekisterin pito siirtyy yli kolmestasadasta seurakunnasta noin 15 alueelliseen keskusrekisteriin, jotka keskittyvät nimenomaan kirkonkirjojen pitoon, hän sanoo.

Hänen mukaansa muutos on valtava niin hallinnollisesti kuin liittyen tietojärjestelmiin ja asiakaspalveluun.

Virkatodistukset alueellisista keskusrekistereistä

Turun alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto muistuttaa, että perukirjoissa tarvittavien virkatodistusten saaminen henkilön koko elinkaarelta on kestänyt kauan jo aiemmin. Henkilöllä on saattanut olla lukuisia muuttoja eri seurakuntien välillä, joista jokaisesta on pitänyt tilata selvitykset erikseen.