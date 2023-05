Veronica Verho tekee paljastuksen tulevasta Love Island -kaudesta: "Siellä on monta, ketkä menisivät yhteen"

– Tällä kaudella on aivan uudet sinkut ja aivan uusi villa. Minusta tuntuu, että tullaan saamaan enemmän rakkautta kuin koskaan, Verho kuvailee tulevaa kautta.

Ohjelman mieleenpainuvimmaksi hetkeksi Verho kuvailee Sallin ja Eelin rakkaustarinan, kun he löysivät toisensa. Verho muistelee myös viime kauden dramaattista lähtöä, kun Rosa halusi itse lähteä silloin rakkaudensaarelta.

– Ja nyt kun olen itse jo nähnyt tälläiset pienet kuvaukset näistä uusista saarelaisista. Olen vähän jo parittanut heitä, vaikka he eivät ole vielä edes nähneet toisiaan. Siellä on todella monta, ketkä menisivät mielestäni yhteen toistensa kanssa, Verho kertoo.

– Upeinta Love Islandissa on se, kuinka nopeasti suhteet syvenevät. Kuinka nopeasti yhdessä viikossa he pystyvät etenemään suhteessa. Ja, että me päästään todistamaan sitä heidän kanssaan.