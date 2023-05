Love Island Suomi starttaa kesäkuussa – uusi kertojaääni ja upea rantavilla

– En malta odottaa! Meillä on uusi villa ja uudet rakkaudennälkäiset saarelaiset. On aina ilo toimia rakkauden lähettiläänä, Verho kuvailee tiedotteessa.

Tomi Haustola on uusi kertojaääni

Tomi Haustola on tv:stä, TikTokista ja stand up -lavoilta tuttu koomikko, joka on käsikirjoittanut muun muassa Noin viikon uutisia, Suurmestariaja Stadi vs. Lande-ohjelmia. Hän oli myös ehdolla viime Kultainen Venla -gaalassa Vuoden käsikirjoittajaksi. Haustola palkittiin koomikoiden toimesta Vuoden koomikkona 2022. Nyt häntä kuullaan ohjelman kertojaäänenä.