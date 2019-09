Mietityttääkö huomenna voimaan astuva pankkipalvelujen uudistus edelleen? Tämä kaikki jokaisen suomalaisen tulisi tietää

Mikä on direktiivin perussisältö?

Jäävätkö pankkien tunnuslukulistat kokonaan unholaan?

EU:n mukaan perinteinen tunnuslukulista on liian helposti kopioitavissa. Direktiivin tarkoitus on lisätä maksupalvelujen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa.

Pankeilla on vaihtelevia tapoja ottaa huomioon asiakkaat, joilla ei ole älypuhelinta. Nordealla ja Danske Bankilla on fyysinen tunnuslukulaite, jonka ne toimittavat asiakkaille. OP käyttää edelleen tunnuslukulistaa ylimääräisen PIN-koodin rinnalla.

Pankkien velvoite on varmistaa, että maksua tehdessä on käytetty vahvaa tunnistautumista. Onko mahdollista, että kuluttajan tekemä maksu ei syyskuussa mene läpi, jos vahvaa tunnistautumista ei ole tehty?

– Tunnistautuminen on pääsääntö, ja poikkeuksiin varautuminen vaatii työtä. Myyjillä ja pankeilla on periaatteessa ollut aikaa valmistautua, mutta nyt aika näyttää jäävän lyhyeksi. Eli poikkeuksetkaan eivät ole vielä syksyllä käytettävissä kaikilla eri osapuolilla samaan aikaan, Kaarlela arvioi.

Pitääkö kuluttajan varautua siihen, että jotain vanhaa palvelua ei pysty hetkeen käyttämään?

– Periaatteessa se on mahdollista. Se, kuinka laajasti näin voisi käydä, on vielä hämärän peitossa. Töitä tehdään tekniikan toimimisen eteen. Samalla jouston varaa selvitetään, ettei heti oltaisi niin tiukkoja tunnistautumisen kanssa. Se on kaksipiippuinen juttu, koska periaatteessa uudistus on tehty kuluttajien suojaksi, Kaarlela sanoo.