Verisiä eläimen silmiä lähetetty Ukrainan suurlähetystöihin ympäri Eurooppaa

Nikolenko kirjoitti Facebook-julkaisussaan, että myös Ukrainan Vatikaanin suurlähettilään tilojen sisäänkäyntiä on vandalisoitu.

Lisäksi hän lisäsi, että Kazakstanin suurlähetystö on saanut väärennetyn pommiuhkauksen, ja Yhdysvaltojen suurlähetystö on saanut kirjeen, jossa on valokopio Ukrainaa arvostelevasta artikkelista.