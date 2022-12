Ukraina: Suurlähetystöjä piinanneet veriset mysteeripaketit jäljitetty Saksaan

Kuleban mukaan vaikuttaa myös siltä, että lähettäjä on pyrkinyt estämään, ettei paketteihin ole jäänyt DNA-jälkiä.

Paketteja havaittu monissa maissa

Kuleba on kertonut, että paketteja on toimitettu yhteensä 31 Ukrainan diplomaattikohteeseen 15 eri maassa. Hän on luonnehtinut niitä "terrorikampanjaksi Ukrainan diplomaatteja vastaan".