Ukraina taistelee Venäjää vastaan samalla päättäväisyydellä kuin Suomi talvisodassa – Stalinia ja Putinia yhdistää yksi selkeä asia

– Talvisodan henki on maailmalla hyvin tiedostettu asia ja Ukrainan sodassa on hyvin samankaltaisia piirteitä, joten se tarjoaa Zelenskyille hyvän vertailukohdan.

Kansallistunteella on suuri merkitys

Voiko Putinin ja nyky-Venäjän toimintaa verrata Staliniin?

– On myös hyvä muistaa, on, että olimme etuvartiossa, jos ajatellaan Stalinin ajatusta maailmanvallankumouksesta. Tässä tilanteessa Ukraina puolustaa länsimaista demokratiaa ja oikeuskäytäntöjä etuvartiossa.

Milloin sota oikein loppuu?

– Maailma on monimutkaisempi ja on myös huomioitava, kuka säilyttää kasvonsa ja millä lailla. Putinia on tässä tilanteessa vaikea nähdä selkeänä sopijaosapuolena rikoksien vuoksi, joita hän on tehnyt.