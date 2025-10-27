Trump ilmoitti muutama viikko sitten antaneensa CIA:lle luvan toimia Venezuelassa.

Yhdysvaltain sotalaiva USS Gravely saapui sunnuntaina Venezuelan rannikon läheisyydessä sijaitsevaan Trinidad ja Tobagoon. Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaiden on määrä osallistua Trinidad ja Tobagossa yhteisiin sotaharjoituksiin paikallisten asevoimien kanssa tällä viikolla.

Venezuela tuomitsi sotalaivan saapumisen ja tulevat sotaharjoitukset provokaationa.

Venezuelan presidentin Nicolas Maduron hallinnon mukaan Trinidad ja Tobago pyrkii yhteistyössä Yhdysvaltain asevoimien ja keskustiedustelupalvelu CIA:n kanssa lietsomaan sotaa Karibialla.

Harjoitukset ovat osa toimia, joita Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on käynnistänyt huumekartelleja vastaan. Trump on julistanut, että Yhdysvallat on aseellisessa konfliktissa huumekartellien kanssa.

Yhdysvallat on tehnyt viime aikoina Karibianmerellä iskuja aluksiin, joita väitetysti käytettiin huumeiden salakuljettamiseen. Ainakin osa iskujen kohteeksi joutuneista aluksista on Trumpin hallinnon mukaan ollut kytköksissä venezuelalaisiin huumerikollisiin.

Venezuela puolestaan on syyttänyt Yhdysvaltojen käyvän julistamatonta sotaa ja teloittavan ihmisiä Karibialla ilman oikeudenkäyntiä. Myös oikeusoppineiden keskuudesta on kyseenalaistettu Yhdysvaltain toimien laillisuus.

