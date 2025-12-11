Trump sanoo USA:n takavarikoineen öljytankkerin Venezuelan rannikolla. Katso operaatio videolta.
Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen takavarikoineen öljytankkerin Venezuelan rannikolla.
Yhdysvaltain oikeusministerin julkaisemalla videolla yhdysvaltalaiset sotilaat laskeutuvat tankkerin kyytiin köysillä helikoptereista, jonka jälkeen automaattiasein varustetut joukot ottavat ripeästi laivan haltuun.
Hetkeä myöhemmin sotilaat osoittavat tankkerin komentosillalla olevia aseilla, jonka jälkeen heidät päästetään sisään.
Oikeusministeri Pam Bondin mukaan Yhdysvallat takavarikoi operaatiossa pakotteiden alaista raakaöljyä Venezuelasta ja Iranista.
Väitetty huumeiden vastainen sota on kiristänyt jännitteitä Karibian alueella, ja Trump on myös uhkaillut aloittavansa iskut Venezuelan maaperälle.