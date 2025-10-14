Suomen maine on laskenut venäläisten keskuudessa, selviää ulkoministeriön teettämästä selvityksestä.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia venäläisistä suhtautuu Suomeen myönteisesti.

Kielteisesti suhtautuu 25 prosenttia, ja 38 prosenttia ei osannut tai halunnut ottaa kantaa.

Asia selviää Suomen Moskovan-suurlähetystön tilaamasta ja tutkimuslaitos Levada-Centerin toteuttamasta haastattelututkimuksesta.

– Venäläisten suhtautuminen Suomeen muuttui selkeästi kielteisemmäksi maamme käynnistettyä Nato-jäsenyysprosessin vuonna 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan, tiedotteessa kerrotaan.

Mielikuvat ja propaganda ristiriidassa

Venäläisistä 28 prosenttia pitää Suomen ja Venäjän suhteita kireinä ja vihamielisinä, ja saman verran vastaajia kuvaili suhteita kylmiksi.

Normaaleiksi ja rauhallisiksi suhteita kuvaili 15 prosenttia vastaajista, ystävällisiksi ja naapurillisiksi 8 prosenttia. Viidennes vastaajista ei osannut ottaa kantaa.

Ulkoministeriö on selvittänyt venäläisten näkemyksiä Suomesta vuodesta 2017 alkaen. Yhä suurempi osa ei osaa tai halua ilmaista kantaansa, tiedotteessa kerrotaan.

– Tämä voi selittyä sillä, että moniin venäläisiin vaikuttaa edelleen mielikuva Suomesta hyvinvoivana ja rauhanomaisena demokratiana, mikä ei vastaa Venäjän valtiollisen median nykyisin välittämää kuvaa "vihamielisestä" Suomesta.

– Tässä ristiriitatilanteessa vastaajat pidättäytyvät ilmaisemasta kantaansa ja turvautuvat "en osaa sanoa" -vaihtoehtoon kysyttäessä suhtautumista Suomeen.

Nuoret huomattavasti myötämielisempiä

Kaikista positiivisimmat mielikuvat ovat 18-24-vuotiailla nuorilla – heistä jopa 62 prosenttia suhtautui Suomeen myönteisesti. Yli 65-vuotiailla mielikuvat ovat kielteisimmät.

Ikäjakaumaan voi vaikuttaa se, että vanhempi väestö on enemmän valtiollisen median vaikutuspiirissä.

Kun venäläisiltä kysyttiin, mitä heille tulee Suomesta mieleen, eniten mainintoja saivat luonto, Nato, Pohjoismaat, matkailu ja sauna.

– Kyselytutkimusten käynnistyessä vuonna 2017 vielä 21 prosenttia venäläisistä yhdisti Suomen ennen kaikkea hyvinvointiin ja korkeaan elintasoon. Nyt näin ajattelee enää 6 prosenttia vastaajista.

Jopa 31 prosentille Suomi ei tuonut mieleen mitään, mikä kertoo ministeriön mukaan Suomi-tietoisuuden hiipumisesta.

Henkilöistä tutuimpia olivat näyttelijä Ville Haapsalo (18 prosenttia), Mannerheim (12 prosenttia), Mika Häkkinen (11 prosenttia) ja Kimi Räikkönen (7 prosenttia).

Presidentti Alexander Stubbin tunsi nyt 4 prosenttia vastaajista, kun aiemmin tunnettuus oli vain prosentin luokkaa.