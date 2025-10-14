Kokoomus ei voi olla tulevaisuudessa samassa hallituksessa kuin velkajarrun hylännyt vasemmistoliitto. Näin miettii kansanedustaja MTV Uutisten Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.
Eduskuntapuolueet vasemmistoliittoa lukuun ottamatta hyväksyivät tänään velkajarrun. Jarru asettaa suomalaiselle talouspolitiikalle reunaehtoja pitkälle tulevaisuuteen.
Uudistus vaikuttaa talouspoliittiseen keskusteluun vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin. Näin arvioivat kansanedustajat Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.
– Keskustelu tulee muuttumaan Suomessa yhä talouskriittisemmäksi. Katsomme euroja varmasti vieläkin tiukemmin, ja varmasti Euroopassa suunta on samanlainen, keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi sanoo.
Puolueet ovat nyt sitoutuneet siihen, ettei rahaa ole loputtomasti, kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi ajattelee.
– Rahaa on -politiikka on tullut tiensä päähän, Paasi linjaa.
Vasemmistoliitto jäi pois, mitä se merkitsee?
Vaikka talouspolitiikasta on puolueiden välillä hyvin erilaisia näkemyksiä, lähes kaikki eduskuntapuolueet lähtivät velkajarrusopuun mukaan.
Esimerkiksi SDP:lle ja vihreille päätös ei taatusti ole ollut yksinkertainen.
Mitä ajattelee Martin Paasi, voiko kokoomus tulevaisuudessa olla samassa hallituksessa kuin vasemmistoliitto, joka ei lähtenyt mukaan velkajarruun?
– Mielestäni ei. Mutta se ei ole minun asia päättää, Paasi sanoo.
– Vasemmiston DNA:han kuuluu tietynlainen Eldorado-ajattelu, utopia, jossa ajatellaan, että on loputtomasti varaa pitää heikoista huolta ja näin, Paasi tylyttää.