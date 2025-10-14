Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo MTV Uutisille, että olisi vaikea ajatella jatkossa hallituksessa sellaista puoluetta, joka ei ole sitoutunut niin sanottuun velkajarruun.

– Hallitusohjelma pitää kirjoittaa nyt sovitusti siihen velka- ja rahoitusasematavoitteeseen, joka yhdessä määritellään. Minusta on vaikea ajatella, että sellainen puolue, joka ei hyväksy sitä, pystyisi olemaan hallituksessa, sanoo Petteri Orpo MTV Uutisille.

Vasemmistoliitto jäi tänään niin sanotusta velkajarrusta saavutetun sovun ulkopuolelle. Kaikki muut eduskuntaryhmät ovat mukana.

Pääministeri Orpo sanoo MTV Uutisille, että sovun myötä eduskuntapuolueet yhtä lukuun ottamatta sitoutuvat myös siihen, että valtiovarainministeriön arvion perusteella määritellään menotaso seuraavalle vaalikaudelle. Orpon mukaan valtiovarainministeriö myös analysoi, että eri puolueiden välineet siihen pääsemiseksi ovat uskottavia.

Hän sanoo halunneensa, että yhteisellä sopimuksella sitoudutaan velan kurissa pitämiseen niin, että Suomi ei joudu yhtä vaikeaan tilanteeseen kuin se nyt on.

Orpon mukaan saavutettu sopu on erittäin positiivinen uutinen ja toivoa antaa se, että Suomessa pystytään laajalla rintamalla sopimaan asioista.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan velkajarru tuo Suomen talouspolitiikkaan vakautta, kun se on aiemmin voinut olla poukkoilevaa.

