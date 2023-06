Fanit eivät halunneet katsoa naistennistä, myivät lippunsa pois – tähti tyrmistyi: "Kuinka voi tuomita etukäteen?"

Tennisturnauksen ensimmäisen seitsemän päivän aikana vain miehet ovat pelanneet iltaotteluissa. Nyt sunnuntain iltapelissä kohtaavat Yhdysvaltojen Sloane Stephens ja Valko-Venäjän Aryna Sabalenka . 28-vuotias Jabeur sai kuulla, että merkittävä osa katsojista on myynyt lippunsa pois, koska he eivät halua katsoa naisten ottelua.

– On aika muuttaa lähestymistapaa. Minusta tuntuu, että monet ihmiset eivät katso naisten otteluita, koska he pitävät itsestäänselvyytenä, että siitä tulee surkea ottelu. Mutta, asia ei ole niin. On monia loistavia otteluita, Jabeur sanoi Reutersin mukaan.