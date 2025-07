Julkinen Instagram-ilmoitus: 22-vuotias tennisnainen hakee seuraa elämänsä ensimmäisille treffeille – "Kukaan ei ole kysynyt minua"

Tennistähti Leylah Fernandez, 22, ei ollut koskaan käynyt treffeillä. Ratkaisuna ei ollut suinkaan Tinder, vaan kanadalainen lähti hakemaan seuraa Instagram-ilmoituksella.

– Tiedättehän, mitä todella haluan tehdä, mitä en ole vielä tehnyt: mennä treffeille. En ole deittisovellusten suuri fani, joten aion tehdä asiat omalla tavallani, Leylah Fernandez sanoi Instagramissa viime perjantaina julkaisemallaan videolla.

Fernandez on tennishuippu, joka on parhaimmillaan ollut naisten kaksinpelin maailmanlistalla 13:ntena vuonna 2022 ja pelannut muun muassa grand slam -turnaus Yhdysvaltain avointen finaalissa vuonna 2021. Kanadalainen on voittanut kolme WTA-turnausta.

Fernandez kertoi aikovansa mennä yksille tunnin treffeille kotikaupungissaan Montrealissa, jossa järjestetään WTA-turnaus ensi viikolla. Hän ohjeisti innokkaita kertomaan itsestään yksityisviestitse.

– PS. Saatat joutua tapaamaan isäni etukäteen (onnea siihen), Fernandez kirjoitti julkaisuunsa.

Isän ehdotuksesta

On harvinaista nähdä Instagramissa julkinen treffikutsu maailmanhuipulta tenniksen kaltaisesta valtaisan kilpaillusta lajista. Naisten WTA-kiertueen verkkosivujen artikkelissa vetoa luonnehdittiin "röyhkeäksi ja ennennäkemättömäksi".

Mutta mistä moinen?

Fernandez sai idean isältään ja valmentajaltaan Jorgelta. Tennispelaaja oli vastannut isänsä uteluun, ettei tosiaan ollut koskaan vielä käynyt treffeillä.

– Minulla ei ole koskaan oikein ollut aikaa, eikä kukaan ole oikeasti kysynyt minua – enkä tiedä miksi, Fernandez oli sanonut.

Kun isä ehdotti Instagram-ilmoitusta tilanteen korjaamiseksi, Fernandez piti ajatusta loistavana.

– Mutta... hänen täytyy tavata minut ensin, isä heitti.

– Kyllä, se on täysin reilua, tytär vastasi.

Alkoi tapahtua

Leylah Fernandez on huippuluokan tennispelaaja./All Over Press

Jo nopeasti alkoi tapahtua. Heti ensimmäisenä päivänä yli 100 ihmistä ilmoittautui halukkaaksi treffaamaan Fernandezia, ja heitä on tullut koko ajan lisää.

Protokolla menee niin, että Fernandez käy joka ilta läpi uudet saapuneet yksityisviestit ja lähettää kiinnostavat niistä eteenpäin tiimilleen, johon kuuluvat isän lisäksi sisarukset Bianca ja Jodeci. Heidän suositustensa jälkeen Fernandez tekee lopulta päätöksensä itse.

Potentiaalisen treffikumppanin asuminen Montrealissa edesauttaa asiaa, mutta tenniksen syvällistä tuntemusta Fernandez ei vaadi.

– Kyse on myös toisiimme tutustumisesta, hänen harrastuksiensa ja kiinnostuksenkohteidensa selvittämisestä. Ja hän voi kysyä minulta samaa. Olen tennispelaaja, mutta se ei ole kaikki, mitä olen.

Fernandezin unelmatreffeihin voisi kuulua tapaaminen pienessä kahvilassa appelsiinimehun ja leivonnaisen äärellä, ehkä kävelyä puistossa ja jäätelö.

– Jotain yksinkertaista, jossa tutustumme toisiimme.

Muiden urheilijoiden reaktio yllätti

Fernandez on yllättynyt muiden urheilijoiden reaktiosta. Osa heistä on kilpaillut olympialaisissa Tokiossa 2021.

– He sanovat, että "tiedän miltä sinusta tuntuu, koska 22-vuotiaana en ollut käynyt treffeillä, olen aina opiskelemassa ja menen urheilukilpailuihin".

– Noiden viestien lukeminen saa oloni paremmaksi. Koen, etten ole se outo henkilö.

Fernandez pelaa tänään sunnuntaina Washingtonin WTA-turnauksen finaalissa venäläistä Anna Kalinskajaa vastaan.