Ukrainalaistähdeltä tyly temppu venäläisvastustajalle suurturnauksessa

Kostjukilta on nähty vastaavanlaisia protesteja aiemminkin. Ukrainalainen on tehnyt saman tempun myös toiselle venäläiselle Varvara Gratshevalle sekä valkovenäläiselle Victoria Azarenkalle .

Venäläis- ja valkovenäläispelaajien osallistuminen WTA-kiertueella on viime aikoina puhuttanut tennispiireissä. Tikun nokkaan on nostettu kiertueen johtohahmo Steve Simon, jonka toimintaan on kohdistunut kovaa kritiikkiä.