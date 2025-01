Venäläisohjelma lipsautti kaapelivauriosta: Eagle S kuuluu meille – "Provosoimme eskalaatiota Itämerellä"

Venäläisessä televisio-ohjelmassa myönnettiin suoraan se, mitä Venäjän hallitus ei ole myöntänyt.

"Meritaistelu: Suomi takavarikoi Itämerellä tankkerin, joka väitetysti kuuluu Venäjälle. Miten länsi aikoo taistella varjolaivastoamme vastaan?"

Näin oli otsikoitu venäläisen NTV-kanavan Mesto Vstretshi -keskusteluohjelman tuorein jakso. Ohjelmassa myönnettiin suoraan se, mitä Venäjän hallitus ja presidentti Vladimir Putin eivät ole myöntäneet. Eagle S -tankkeri kuuluu Venäjälle.

Eagle S -tankkerin epäillään aiheuttaneen Estlink 2 -sähkönsiirtokaapelin vaurioitumisen Suomenlahdella joulupäivänä. Sähkönsiirtokaapelin lisäksi vaurioita on neljässä Suomenlahdella kulkevassa telekaapelissa.

Mesto Vstretshi eli suomennettuna Tapaamispaikka-niminen keskusteluohjelma kuvailee verkkosivuillaan olevansa sosiaalipoliittinen keskusteluohjelma. "Joka päivä suorassa lähetyksessä on luvassa kiihkeitä keskusteluja akuuteimmista ja ajankohtaisimmista aiheista, joita itse elämä tuo eteemme".

Ohjelman uusimman jakson venäjäksi voit katsoa täältä.

Ankkuri laskettiin tarkoituksella

Mesto Vstretshi -keskusteluohjelmassa toinen juontajista Andrei Norkin sanoo alkujuonnossa, että Suomi on takavarikoinut Itämerellä tankkerin, jonka väitetään kuuluvan Venäjälle.

– Suomen version mukaan kyse on venäläiseen varjolaivastoon kuuluvasta tankkerista ja kyseinen laiva on katkonut jälleen yhden merikaapelin.

Taustoittavan videon jälkeen keskusteluohjelmaan kutsuttu asiantuntijaraati ruotii kaapelikatkoa.

Venäjän entinen varaulkoministeri Andrei Fedorov sanoo tuntevansa Suomenlahden alueen hyvin ja toteaa, ettei kyseisellä alueella koskaan lasketa ankkureita "muuten vain". Lisäksi Fedorov kertoo, että aluksilla on käytössään navigointia varten merikarttoja, joilla näkyvät selvästi vedenalaiset kaapelit.

– Väitättekö, että me siis laskimme siellä tarkoituksella ankkurin, Norkin kysyy.

– En sano, että "me". Sanon vain, että aluksen kapteeni on laskenut ankkurin tarkoituksella eikä siitä ole epäilystä. Lisäksi merikaapeli, jonka aiemmin näytitte taustoittavalla videolla, ei ollut nyt katkottu kaapeli, vaan joku ihan toinen kaapeli, Fedorov sanoo ja saa molemmat juontajat puhumaan kiireesti toistensa päälle pelastaakseen tilanteen.

– Mutta miksi tämä tehdään? Ymmärtäisin, jos laskisimme ankkurin ja koko Eurooppa jäisi ilman sähköä kolmeksi viikoksi. Mutta nyt puhutaan muutamasta tuhannesta, toinen ohjelman juontajista Ivan Trushkin kiirehtii sanomaan.

– Tämä tehdään, jotta heille (suomalaisille) aiheutettaisiin ongelmia. Eagle S -tankkeri jää Suomeen ja se todennäköisesti takavarikoidaan, Fedorov vastaa.

"Tavoitteena vapauttaa Itämeri itsellemme"

Ohjelman asiantuntijaraatiin kuuluva venäläisen talousinstituutin dosentti Gevorg Mirzajan puhuu heti Fedorovin jälkeen ja sanoo ”kaikkien ymmärtävän, että kyseessä on meidän venäläinen tankkeri, joka on nyt takavarikoitu”.

– Emme kuitenkaan voi tehdä mitään, koska virallisesti alus ei ole venäläinen. Se on ansa, johon meidät ajetaan ja josta ei ole järkevää ulospääsyä, Mirzajan sanoo.

Venäjän duuman jäsen Aleksandr Kazakov puolestaan kommentoi ohjelmassa, että niin sanottu Mustanmeren vapauttaminen eli sota Ukrainassa on ”Venäjän historiallinen tehtävä”.

– Ei huijata itseämme. Itämeri on jo Naton sisämeri. Venäjällä on pieni Kaliningrad ja Pietari. He (länsi) ovat sulkeneet ikkunan Eurooppaan, jonka Pietari I Suuri aikanaan avasi. Meidän tavoitteemme on vapauttaa Itämeri itsellemme, Kazakov sanoo.

– Miten voimme vapauttaa Itämeren, Norkin kysyy.

– Voimme ottaa Itämeren itsellemme vain maateitse. Meritaisteluista ei olisi meille hyötyä.

– Tarvitsemme Suwalkin käytävän Kaliningradista Leningradiin (Pietariin). Me provosoimme eskalaatiota Itämerellä, jotta voimme ryhtyä vastatoimiin, Kazakov summaa.

